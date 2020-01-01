Елена Синица В Прикамье поступила ещё одна партия вакцины «Спутник Лайт» В регион доставлено 17,8 тыс. комплектов Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в Пермский край поступило 17,8 тыс. комплектов однокомпонентной вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт».

Уточняется, что вакцинироваться «Спутником Лайт» рекомендуют лицам от 18 до 60 лет, ранее переболевшим COVID-19, а также для ревакцинации.





Напомним, первая партия препарата «Спутник Лайт» (13,2 тыс. доз) поступила в Прикамье 28 июля.

По данным регионального минздрава, с начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом привиты 535,1 тыс. жителей. Из них 391,8 тыс. полностью завершили курс иммунизации.

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