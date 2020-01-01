Анна Брюханова В Пермский край пришла первая партия однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» Также в регион поставили 2,3 тыс. комплектов препарата «КовиВак» Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В Прикамье поступила первая партия однокомпонентного препарата «Спутник Лайт» от коронавирусной инфекции. Поставка насчитывает 13 268 доз вакцины. Также в регион поставили 2340 комплектов двухкомпонентного препарата «КовиВак».

Как сообщили в краевом минздраве, обе вакцины рекомендованы для профилактики повторного заболевания и подходят для ревакцинации, которая официально стартовала в Пермском крае 22 июля.

В ближайшее время вакцину распределят между поликлиниками и медучреждениями Пермского края.

В ведомстве напомнили, что повторная вакцинация от COVID-19 проводится через шесть месяцев после выздоровления или прохождения первого курса иммунизации.

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