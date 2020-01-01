В Пермском крае стартовала массовая ревакцинация от коронавируса Записаться можно только в поликлиниках Поделиться Поделиться Твитнуть

В поликлиниках Пермского края открылась запись на проведение ревакцинации от коронавируса. Это произошло «вчера-сегодня», сообщила министр здравоохранения Анастасия Крутень на брифинге 22 июля, посвящённом текущей ситуации с COVID-19.

«Единственное, что записаться на ревакцинацию невозможно на «Госуслугах», нужно звонить в поликлинику, но на «Госуслугах» будет отражаться, что вы ревакцинировались», — сообщила министр.

Напомним, в начале июля, когда ревакцинация началась в Москве, в региональном ведомстве поясняли, что в Прикамье пока нет документов, которые бы регулировали этот процесс.

По рекомендациям Минздрава РФ проходить ревакцинацию от коронавируса в период пандемии необходимо раз в полгода.

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