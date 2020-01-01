Елена Синица Аудит реконструкции Пермского военного института нацгвардии выполнят за 49,9 млн руб. Цена снизилась на 4,7 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Определён подрядчик на выполнение технического аудита реконструкции Пермского военного института нацгвардии. Работы выполнит ООО «Мегалит-Проект». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Подрядчик предложил выполнить работы за 49,9 млн руб. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 54,6 млн руб.

Напомним, согласно техзаданию подрядчик должен обследовать 11 объектов высокой строительной готовности и инженерные сети к ним, 17 объектов средней готовности и 34 не начатых объекта строительства по адресу г. Пермь, ул. Гремячий Лог, 1.

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