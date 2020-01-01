Аудит реконструкции Пермского военного института нацгвардии оценили в 54,5 млн руб. Заявки на конкурс принимаются до 26 июля Поделиться Поделиться Твитнуть

На сайте госзакупок размещён аукцион на выполнение технического аудита объекта незавершённого строительства на предмет оценки и определения необходимых работ для завершения строительства объекта «Реконструкция Пермского военного института войск национальной гвардии». Начальная сумма контракта — более 54,5 млн руб.

Согласно техзаданию подрядчик должен обследовать 11 объектов высокой строительной готовности и инженерные сети к ним, 17 объектов средней готовности и 34 не начатых объекта строительства по адресу г. Пермь, ул. Гремячий Лог, 1.

Заявки на конкурс принимаются до 26 июля, итоги будут подведены 3 августа.

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