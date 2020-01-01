Анна Брюханова Пострадавшие от сноса гаражей в Разгуляе направили в краевой суд апелляционную жалобу Дату слушаний назначат 3 августа Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермский краевой суд поступила апелляционная жалоба от части потерпевших в деле о незаконном сносе гаражей в м/р Разгуляй в Перми. Дата рассмотрения жалобы пока неизвестна, слушания назначат 3 августа. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

Напомним, что скандал со сносом частных гаражей в Разгуляе начался в 2019 году. Следствие установило, что глава УКС Пермского края Дмитрий Левинский превысил должностные полномочия. Чиновник заключил с подрядной организацией ООО «МонтажСтрой-Урал», директором которой являлся Сергей Жигунов, незаконный договор субподряда. Тогда УКС получило в Ленинском районе территорию для строительства новой сцены театра оперы и балеты. Но там были установлены находящие в частной собственности гаражи, мешавшие строительству. По договорённости с управлением подрядчик приступил к сносу гаражных боксов.

Ленинский районный суд признал действия Дмитрия Левинского и Сергея Жигунова незаконными и приговорил злоумышленников к 2,5 годам условно. Нанесённый собственникам ущерб составил 705 млн руб.

Дмитрий Левинский также проходит фигурантом по делу о хищении средств при строительстве пермского зоопарка. Сумма украденных средств составила 353,7 млн руб.

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