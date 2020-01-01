Елена Синица Жители Гайвы на сутки останутся без холодной воды Это связано с проведением ремонтных работ Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми в пятницу, 6 августа, «НОВОГОР-Прикамье» отключит водопроводную насосную станцию «Северная». Это связано с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ресурсоснабжающую компанию.

Так, с 20:00 6 августа до 20:00 7 августа холодной воды не будет в микрорайоне Гайва.

Местных жителей просят сделать необходимые запасы воды на период отключения.

Напомним, ранее стало известно об отключении горячей воды в пяти районах города.

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