Очередной этап опрессовки: без горячей воды остались 400 пермских домов Отключения на две недели коснулись зданий в пяти районах Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми со 2 августа проводится очередной этап опрессовки труб теплоснабжения. Отключение горячей воды ожидается в части Индустриального, Мотовилихинского, Свердловского, Дзержинского, Ленинского районов Перми.

С полным списком адресов, где с понедельника временно ограничат коммунальную услугу, можно ознакомиться на сайте Пермской сетевой компании.

Как сообщили в организации, максимальный срок отключения горячего водоснабжения составляет 14 дней.

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