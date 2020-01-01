Елена Синица Мария Сыропятова Второй магазин «ВкусВилл» откроется в Перми до конца августа Первый фирменный магазин федеральной сети заработал на Компросе 28 июля Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Федеральная сеть магазинов натуральных продуктов «ВкусВилл» откроет свой второй магазин в Перми до конца августа. Об этом «Новому компаньону» сообщила Алёна Несифирова, управляющая концепцией «ВкусВилла».

Напомним, первый магазин сети открылся в краевом центре 28 июля на Комсомольском проспекте, 56. Его площадь составляет 530 кв.м.

Второй магазин появится по адресу ул. Ленина, 74, он будет вдвое меньше по площади.

«ВкусВилл» — российская розничная сеть супермаркетов и собственная торговая марка продуктов, позиционируемых как «продукты для здорового питания». Всего в торговую сеть входят около 1,3 тыс. магазинов по всей России.

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