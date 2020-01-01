Елена Синица
Рейсы из Перми в Дубай возобновятся в сентябре
Первый полёт запланирован на 4 сентября
Согласно расписанию пермского аэропорта «Большое Савино», рейсы Пермь — Дубай возобновятся с сентября. Их будет осуществлять авиакомпания Flydubai.
Первый рейс запланирован на 4 сентября. Вылет в 16:30 по местному времени.
Время в пути составляет пять часов.
Полётная программа рассчитана до 30 октября.
До этого авиакомпания приостанавливала рейсы из Перми из-за низкой загрузки рейсов.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.