Елена Синица Рейсы из Перми в Дубай возобновятся в сентябре Первый полёт запланирован на 4 сентября Поделиться Поделиться Твитнуть

Согласно расписанию пермского аэропорта «Большое Савино», рейсы Пермь — Дубай возобновятся с сентября. Их будет осуществлять авиакомпания Flydubai.

Первый рейс запланирован на 4 сентября. Вылет в 16:30 по местному времени.

Время в пути составляет пять часов.

Полётная программа рассчитана до 30 октября.

До этого авиакомпания приостанавливала рейсы из Перми из-за низкой загрузки рейсов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.