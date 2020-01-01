Елена Синица Выплаты на школьников, ОСАГО без техосмотра и «спортивный» вычет Что изменится в жизни россиян в августе Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В августе в России вновь вступает в силу ряд изменений в законодательстве. В частности, произойдёт ежегодный перерасчёт пенсий, начнутся выплаты на школьников, предстоит ряд налоговых изменений.





Выплаты на школьников





Уже с понедельника, 2 августа, родителям школьников начнёт поступать единовременная выплата в размере 10 тыс. руб. Изначально планировалось, что выплаты стартуют 16 августа.





Предполагается, что выплату получат родители более 20 млн школьников от шести до 18 лет.





Как ранее сообщали в краевом министерстве образования и науки Пермского края, сейчас в школах региона учатся 323,5 тыс. детей, ещё 37,5 тыс. пойдут в первый класс в этом году. Таким образом, выплату смогут получить родители порядка 361 тыс. детей.





Заявления на эту выплату Пенсионный фонд будет принимать до 1 ноября. Его можно подать дистанционно через портал госуслуг или лично в территориальном отделении ПФР.





Перерасчёт пенсий





С 1 августа произойдёт перерасчёт страховых пенсий для работающих пенсионеров. Насколько она увеличится, зависит от количества накопленных за год индивидуальных пенсионных коэффициентов (максимум — три). Стоимость одного коэффициента в 2021 году — 98,86 руб.





Налоговые изменения





С начала месяца также начал действовать налоговый вычет на занятия спортом. Теперь россияне смогут вернуть 13% от расходов на занятия спортом. Максимальный размер — 120 тыс. руб. в год.





«Отдельно отмечу поправки о «спортивном» вычете. Его можно будет получить не только на себя, но и на детей. Уже существуют налоговые вычеты на лечение, обучение, благотворительность, на покупку недвижимости, есть вычеты для предпринимателей. Все они стимулируют развитие экономики, положительно влияют на качество жизни», — говорит председатель Госдумы Вячеслав Володин.





Вычет будет применяться к доходам, которые получили налогоплательщики начиная с 1 января 2022 года.





Также со 2 августа перенесут сроки уплаты налогов для организаций культуры. К их числу относятся библиотеки, архивы, музеи. Они должны будут уплатить его за налоговые периоды 2020–2021 годов не позднее 28 марта 2022 года.





Кроме этого, такие организации освободили от уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль за 2020–2021 годы.





Помимо этого, физлица, не являющиеся налоговыми резидентами РФ, больше не будут платить подоходный налог на доход от государственных ценных бумаг, субъектов РФ и муниципальных ценных бумаг.





Также теперь регионы могут установить пониженную ставку налога на прибыль от интеллектуальной собственности.





Оформление ОСАГО





С 22 августа также вступают изменения касаемо оформления ОСАГО. Теперь автовладельцы освобождаются от обязанности предоставлять документ о прохождении техосмотра в момент заключения договора ОСАГО.





Закон об охоте





Внесли изменения и в Закон об охоте и животном мире. Теперь главы регионов будут определять виды разрешённой охоты, сроки охоты и допустимые орудия после согласования с Минприроды РФ.





В частности, запрет охоты устанавливается, если есть «фактическое непрерывное снижение численности вида в течение не менее трёх лет, приведшее к общему сокращению более чем на 50%».





Ввели и положение от государственном кадастре животного мира.





Выдача удостоверения лица без гражданства





С 24 августа временные удостоверения личности будут выдавать на 10 лет лицам без гражданства, проживающим на территории РФ.





Уточняется, что после получения документа по истечении семи рабочих дней необходимо встать на учёт по месту пребывания.





Если же лицо получит гражданство другой страны или ВНЖ, то документ аннулируют и его обладатель должен будет покинуть РФ в течение 15 дней.





Временное удостоверение могут аннулировать или не выдать из-за ложных сведений или предоставления ложных документов.





Авиасообщение с Египтом





С 9 августа в расписании столичных аэропортов появятся рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Частота перелётов на популярные египетские курорты — пять раз в неделю на каждом направлении.





В конце июля пять авиакомпаний запросили у Росавиации допуски на прямые авиаперелёты из Перми на египетские курорты Шарм-эш-Шейх и Хургаду.









Ограничения в рекламе





С 25 августа под запретом будет распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, которое расположено на крышах и стенах зданий.





Сообщается, что это поможет «уберечь граждан от назойливой громкой рекламы».

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