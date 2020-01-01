Мария Сыропятова Пять авиакомпаний изъявили желание летать из Перми в Хургаду и Шарм-эш-Шейх Перевозчики также запросили допуски на рейсы в Казахстан и Узбекистан Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пять авиакомпаний запросили у Росавиации допуски на прямые авиаперелёты из Перми на египетские курорты Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Об этом говорится в материалах к заседанию профильной комиссии Росавиации, размещённых на сайте ведомства.

Авиакомпании «Сибирь», «Россия» и «Уральские авиалинии» заявили о планах на перелёты из Перми в Шарм-эш-Шейх и Хургаду трижды в неделю.

Авиакомпания «Северный ветер» собирается летать туда семь, а Azur Air два раза в неделю.

Также Red Wings запросила допуски на полёты по два раза в неделю в Алма-Ату (Казахстан) и узбекские города Самарканд, Фергану и Бухару.

В Узбекистан полётную программу планируют и «Уральские авиалинии»: в их заявке — рейсы по три раза в неделю в города Карши, Самарканд, Фергану, Бухару, Нукус, Наманган, Навои и Ургенч.

Пока ни в один из этих городов из Перми не осуществляются прямые авиаперелёты.

Напомним, недавно авиакомпании получили допуски от Росавиации на рейсы из Перми в Баку (Айзербайджан), Ереван (Армения), Эйлат (Израиль) и Утапао (Таиланд).

А в начале июля аналогичное решение Росавиация приняла в отношении авиаперелётов из Перми в Пальма-де-Майорку (Испания), Барселону (Испания), Канкун (Мексика), Фуджейру (ОАЭ), Варадеро (Куба), Каир (Египет), Гянджу (Айзербайджан), Баку (Айзербайджан), Ираклион, Салоники и Родос (Греция).

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