Семьи, где есть ребёнок-школьник, получат в августе по 10 тыс. руб.
Выплата накануне учебного года будет разовой
Президент Владимир Путин сегодня в своем послании Федеральному собранию анонсировал меру социальной поддержки российским семьям.
Каждая семья, где есть дети-школьники или идущие в новом учебном году в первый класс, получит по 10 тыс. руб. на каждого учащегося. Выплаты будут произведены в августе, предназначены для сборов детей в школы и носят разовый характер.
В качестве новых мер поддержки глава государства также предложил выплаты на детей в неполных семьях. С 1 июля на таких детей в возрасте от 8 до 16 лет будут назначаться выплаты в размере 5650 руб.
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