В Прикамье могут ввести QR-коды для посещения общественных заведений К этой мере прибегнут, если рост числа заболевших коронавирусом продолжится Поделиться Поделиться Твитнуть

Юлия Сырова

Власти Пермского края могут ввести QR-коды для посещения общественных заведений (кафе, ресторанов и др.).

Предполагается, что пускать в заведения общепита начнут только переболевших коронавирусом или вакцинированных от COVID-19. Об этом сообщает сайт «Новости Перми» со ссылкой на источники в оперштабе.

Решение о введении QR-кодов будет зависеть от динамики распространения инфекции в Прикамье.

Напомним, ранее глава минздрава Анастасия Крутень заявляла, что регион вышел на плато заболеваемости, однако рост числа инфицированных продолжился и на этой неделе.

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