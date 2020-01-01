В Прикамье могут ввести QR-коды для посещения общественных заведений
К этой мере прибегнут, если рост числа заболевших коронавирусом продолжится
Власти Пермского края могут ввести QR-коды для посещения общественных заведений (кафе, ресторанов и др.).
Предполагается, что пускать в заведения общепита начнут только переболевших коронавирусом или вакцинированных от COVID-19. Об этом сообщает сайт «Новости Перми» со ссылкой на источники в оперштабе.
Решение о введении QR-кодов будет зависеть от динамики распространения инфекции в Прикамье.
Напомним, ранее глава минздрава Анастасия Крутень заявляла, что регион вышел на плато заболеваемости, однако рост числа инфицированных продолжился и на этой неделе.
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