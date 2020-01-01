Пермский край вышел на плато по заболеваемости коронавирусом Половина коечного фонда в регионе сейчас отдана больным COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В четверг, 22 июля, во время брифинга, посвящённого ситуации с COVID-19 в Пермском крае, министр здравоохранения региона Анастасия Крутень заявила, что пик заболеваемости, скорее всего, пройден.

«Идёт шестая неделя роста коронавирусной инфекции, — пояснила Анастасия Крутень. — Мы очень надеемся, что вышли на плато. Так ли это, следующая неделя покажет».

По словам министра, в больницах Пермского края сейчас 50% мест отдано для пациентов с COVID-19. Свободными остаются 25–30% коек, этого достаточно, чтобы обеспечить своевременную госпитализацию тяжёлым больным.

«Волноваться будем, если показатель упадёт до 15%», — отметила министр.

Необходимыми лекарствами пациенты стационаров обеспечены полностью.

«Есть небольшие проблемы с амбулаторным лечением, но я думаю, что в ближайшие недели лекарства поступят, — сообщила Анастасия Крутень.

По словам министра, с понедельника, 26 июля, в крае начинается отгрузка дорогостоящих противовирусных препаратов и антикоагулянтов. Больным коронавирусом их будут выдавать бесплатно.

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