Елена Синица
Главный садовник Перми покидает свою должность
Её последний рабочий день — 30 июля
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Заместитель начальника департамента дорог и благоустройства горадминистрации, главный садовник Перми Илюса Збруева покидает свою должность. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе мэрии.
Уточняется, что Збруева написала заявление по собственному желанию. Её последний рабочий день будет 30 июля.
Напомним, Илюса Збруева занимала эту должность с 2013 года.
В январе 2020 года её назначили начальником управления по экологии и природопользованию администрации Перми.
Однако уже в мае 2020 года управление возглавил Дмитрий Андреев. Затем Збруева вернулась к должности главного садовника города.
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