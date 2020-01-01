Елена Синица

Главный садовник Перми покидает свою должность

Её последний рабочий день — 30 июля

Поделиться
администрация Перми

  Константин Долгановский

Заместитель начальника департамента дорог и благоустройства горадминистрации, главный садовник Перми Илюса Збруева покидает свою должность. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе мэрии.

Уточняется, что Збруева написала заявление по собственному желанию. Её последний рабочий день будет 30 июля.

Напомним, Илюса Збруева занимала эту должность с 2013 года.

В январе 2020 года её назначили начальником управления по экологии и природопользованию администрации Перми.

Однако уже в мае 2020 года управление возглавил Дмитрий Андреев. Затем Збруева вернулась к должности главного садовника города.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться