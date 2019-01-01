Дмитрий Енцов журналист Главный садовник Перми возглавила управление по экологии Вместо Ильдара Хайдарова пост начальника передан Илюсе Збруевой Поделиться Поделиться Твитнуть

Глава Перми Дмитрий Самойлов произвёл перестановки в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми.

Новым начальником управления назначена Илюса Збруева (ранее являлась главным садовником Перми и занимала должность заместителя начальника городского департамента дорог и благоустройства).

Ранее эту должность занимал Ильдар Хайдаров. При этом свою должность освободил и заместитель Хайдарова — Лев Третьяков.

По информации «Нового компаньона», Хайдарову будет предложена должность замначальника управления жилищных отношений. Лев Третьяков сейчас находится в отпуске, и пока не известно, будет ли ему предложена какая-либо должность в мэрии.

Кроме того, управление выведено из блока курирования заместителя главы горадминистрации Игоря Субботина (он курировал департамент ЖКХ, управление по экологии и природопользованию, а также управление жилищных отношений) и передано под курирование первого заместителя главы администрации Перми Виктора Агеева.







