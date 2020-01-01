Елена Синица
На Комcомольском проспекте вырубят 41 дерево
Вместо них высадят липы-крупномеры
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На Комсомольском проспекте в Перми вырубят 41 «аварийное» дерево. На их месте высадят молодые липы-крупномеры. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
По результатам комиссионного исследования с участием экологов выяснилось, что часть деревьев заселена стволовыми вредителями, усыхает и поражена болезнями. Так, 41 дерево считается аварийным и требует замены.
Сообщается, что ранее некоторые такие деревья упали во время сильных гроз. До этого их сохраняли из эстетических соображений.
Напомним, вырубку старых деревьев в аллее проспекта начали в 2019 году: тогда убрали 23 старых липы.
Из-за общественного резонанса на месте вырубки прошла временная депутатская комиссия по дорогам и благоустройству. Тогда объяснялось, что сносятся исключительно больные и ветхие деревья.
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