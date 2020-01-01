Елена Синица На Комcомольском проспекте вырубят 41 дерево Вместо них высадят липы-крупномеры Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На Комсомольском проспекте в Перми вырубят 41 «аварийное» дерево. На их месте высадят молодые липы-крупномеры. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

По результатам комиссионного исследования с участием экологов выяснилось, что часть деревьев заселена стволовыми вредителями, усыхает и поражена болезнями. Так, 41 дерево считается аварийным и требует замены.





Сообщается, что ранее некоторые такие деревья упали во время сильных гроз. До этого их сохраняли из эстетических соображений.





старых липы Напомним, вырубку старых деревьев в аллее проспекта начали в 2019 году: тогда убрали 23





Из-за общественного резонанса на месте вырубки прошла временная депутатская комиссия по дорогам и благоустройству. Тогда объяснялось, что сносятся исключительно больные и ветхие деревья.

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