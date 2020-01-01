Елена Синица В Прикамье выявлено 437 новых случаев заражения COVID-19 Умерли ещё 18 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

коронавирус

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае коронавирусом заразились ещё 437 жителей. Из новых заболевших 59 человек проходят лечение в больницах, а 378 — на дому, под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных — 169 пациентов мужского пола, 268 — женского. Также среди заболевших 63 ребёнка.





В возрасте от 15 до 29 лет заболели 79 человек, от 30 до 49 лет — 138 человек, 98 — в возрасте 50–64, и 59 человек старше 65 лет.





Круг контактировавших лиц также определён.





Общее число случаев заражения в крае достигло 71 705.





В больницах края сейчас находятся 2970 человек. Из них 103 подключены к аппаратам ИВЛ.





Доля свободного коечного фонда от фактически развёрнутого составляет 21,2%.





За эти же сутки выздоровел 421 человек, умерли 18 человек.





Напомним, ранее сообщалось, что для лечения больных коронавирусом перепрофилируют ещё 800 коек.

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