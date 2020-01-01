Елена Синица В Прикамье для лечения больных COVID-19 перепрофилируется ещё 800 коек Оказание плановой помощи в стационарах приостанавливается до нормализации обстановки Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае 60% коечного фонда используется для лечения больных коронавирусом. Об этом сообщила министр здравоохранения края Анастасия Крутень в своём личном профиле в Instagram.

«В нашем регионе сложилась тяжёлая эпидемиологическая ситуация, 60% коечного фонда отданы для лечения пациентов с COVID-19. На этой неделе перепрофилируем ещё 800 коек. Оказание плановой помощи в стационарах приостанавливаем до нормализации обстановки», — говорится в посте.

Больных коронавирусом начнут принимать в больнице Лысьвы, пермской МСЧ №6, кардиодиспансере и ещё одном корпусе ГКБ им. Тверье, уточнил главврач краевой клинической больницы Анатолий Касатов в интервью радиостанции «Комсомольская правда — Пермь».

Кроме этого, со слов Крутень, в июле в крае открыли ещё две ПЦР-лаборатории, проводящие исследования на COVID-19. В августе планируется запустить ещё три.

Она отметила, что в общем лаборатории смогут проводить 8376 исследований в сутки, «что в два раза больше, чем до июля».

Напомним, ранее стало известно о возобновлении выдачи бесплатных лекарств пациентам с COVID-19.

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