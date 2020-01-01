В Прикамье возобновили выдачу бесплатных лекарств пациентам с COVID-19 Во все поликлиники края медикаменты доставят к концу недели Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае возобновлена выдача бесплатных лекарств от COVID-19 пациентам, проходящим амбулаторное лечение, об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

По данным минздрава, в регион снова начались масштабные поставки препаратов умифеновир, фавипиравир, а также антикоагулянтов: апиксабан, ривароксабан, и других лекарств.

Средства на их закупку — 96 млн руб. из федерального бюджета и 24,2 млн руб. из регионального — уже выделены.

Как отметили в министерстве, препараты в течение ближайшей недели поступят во все поликлиники Перми и края.

Решение о выдаче бесплатных медикаментов принимает лечащий врач пациента.

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