Анна Брюханова В Пермский край доставлено более семи тысяч комплектов «ЭпиВакКороны» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

В Прикамье поступило 7110 комплектов вакцины «ЭпиВакКорона» от коронавирусной инфекции. Партия распределена между поликлиниками и медорганизациями региона, осуществляющими вакцинацию граждан.

Как сообщили в пресс-службе краевого минздрава, с начала массовой вакцинации на территорию Пермского края поступило более 550 тыс. доз трёх российских противокоронавирусных вакцин, 343,9 тыс. из них полностью реализованы, ещё 140,7 тыс. жителей региона собираются завершить курс иммунизации в ближайшее время.

Количество привитых вакциной «ЭпиВакКорона» составляет 14,4% от общего числа вакцинированных.

Напомним, что «ЭпиВакКорона» впервые поступила в поликлиники Прикамья в конце апреля. Её разработали специалисты ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора».





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