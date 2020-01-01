В Прикамье прибыла большая партия новой вакцины от коронавируса 4 мая «ЭпиВакКорона» начала поступать в медучреждения региона Поделиться Поделиться Твитнуть

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В Пермский край пришло 16 тыс. доз вакцины от новой коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», передаёт 59.RU со ссылкой на главного внештатного эпидемиолога регионального минздрава Вадислава Семерикова.

По словам специалиста, в настоящий момент вакцина находится на складе, во вторник, 4 мая, её начали доставлять в медучреждения Пермского края.

Напомним, 28 апреля 200 комплектов вакцины «ЭпиВакКорона» поступило в краевую больницу им. Вагнера в Березниках.

Добавим, однокомпонентная пептидная вакцина против COVID-19 «ЭпиВакКорона» разработана ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора». Прививка ставится двукратно, с интервалом в две-три недели. Вакцинация ведётся по предварительной записи.

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