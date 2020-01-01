Жителей Березников начали прививать вакциной «ЭпиВакКорона» Крупную партию новой вакцины в Пермском крае ожидают со дня на день Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Как сообщает пресс-служба краевой больницы им. Вагнера, накануне в лечебное учреждение поступило 200 комплектов вакцины «ЭпиВакКорона», несколько березниковцев уже успели привиться новой вакциной.

Первый заместитель министра здравоохранения Прикамья Евгений Рожнев в разговоре с «Новым компаньоном» подтвердил, что небольшие партии «ЭпиВакКороны» уже поступают в регион. В пресс-службе краевого минздрава при этом пояснили, что крупную партию — порядка 16–17 тыс. доз — ожидают со дня на день, поступить она должна была ещё в понедельник. Причина задержки неизвестна.

После процедуры регистрации «ЭпиВакКорону» планируется направить во все учреждения здравоохранения Пермского края, проводящие вакцинацию населения.

Напомним, однокомпонентная пептидная вакцина против COVID-19 «ЭпиВакКорона» разработана ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора». Прививка ставится двукратно, с интервалом в две-три недели. Вакцинация ведётся по предварительной записи.

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