МЧС: Пожар на газопроводе потушен В ликвидации ЧП участвовали 52 человека Поделиться Поделиться Твитнуть

Разгерметизация газопровода

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В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили о ликвидации факельного горения на 1595-м км магистрального газопровода «Уренгой-Центр II» у реки Сылвы в Кишертском муниципальном округе в 00 часов 45 минут 27 июля.

Напомним, накануне около девяти часов вечера поступило сообщение о разгерметизации газопровода. Специалисты «Газпром трансгаз Чайсковский» оперативно перекрыли задвижки.

В результате происшествия пострадавших и погибших нет.

Всего для работ привлекались 52 человека личного состава и 18 единиц техники.

Газ потребителям поставляется по параллельным газопроводам в полном объёме.

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