В Пермском крае загорелся газопровод Угрозы распространения пожара на жилые дома нет Поделиться Поделиться Твитнуть

Разгерметизация газопровода

Вконтакте

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в 20 часов 45 минут 26 июля в ведомство поступило сообщение о разгерметизации и возгорании на 1595 км магистрального газопровода «Уренгой-Центр II» у реки Сылва в Кишертском муниципальном округе Пермского края.

В настоящее время представители ТРАНС-Газ — Чайковский перекрыли задвижки. Происходит факельное выгорание, также проводится ликвидация возгорания сухой травына площади два гектара.

В МЧС заявляют, что угрозы распространения пожара на жилые дома нет.

В результате происшествия никто не пострадал.

Всего для ликвидации ЧП было привлечён 21 человек личного состава и 8 единиц техники.

Подача газа потребителям осуществляется по параллельным газопроводам.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.