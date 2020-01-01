Борис Михайлов журналист Семья директора «БМ» продолжает попытки получить деньги по документам, дважды признанным фальшивыми Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

История с попытками взыскать с ООО «БМ» многомиллионные средства в пользу членов семьи директора бассейна Елены Семёновой по сфальсифицированным документам получила продолжение. В Пермском краевом суде сегодня находятся сразу две жалобы, которые касаются мнимого займа, якобы предоставленного матерью Елены Семёновой Людмилой Лузиной ООО «БМ» в 2007 году.

Напомним, между ООО «БМ» и Людмилой Лузиной был подписан договор займа, датированный 25 апреля 2007 года. Якобы Лузина обязалась передать в ООО «БМ» заём в размере 15 млн руб. Затем в 2016 году между ООО «БМ» в лице Семёновой и её мамой Лузиной были подписаны дополнительные соглашения, которыми были установлены проценты за пользование денежными средствами и обновлены сроки исковой давности.

Впоследствии второй участник ООО «БМ», фирма «Консалтинг-Сервис» (доля 50%), добилась признания в Арбитражном суде Пермского края договора займа от 25 апреля 2007 года и последующих сделок недействительными. По результатам двух судебных экспертиз были установлены факты фальсификации платёжных документов о передаче денежных средств от Людмилы Лузиной в ООО «БМ». Судами апелляционной и кассационной инстанций решение Арбитражного суда Пермского края оставлено в силе.

По изначально ничтожному договору займа ООО «БМ» успело перечислить Людмиле Лузиной более 4,5 млн руб. Решением Арбитражного суда Пермского края от 17 декабря 2020 года с Елены Семёновой в пользу ООО «БМ» эти убытки были взысканы. Судебный акт вступил в законную силу, и сегодня Елена Семёнова должна возвратить на счёт ООО «БМ» причинённые ею финансовые убытки в размере 4 679 443,79 руб.

Однако ранее решением Свердловского районного суда от 10 мая 2017 года (судья Виктор Тонких) с ООО «БМ» по указанному займу в пользу Людмилы Лузиной было взыскано более 18 млн руб.

Судья в признании Арбитражным судом Пермского края договора займа недействительным не увидел оснований для пересмотра и отмены своего решения 2017 года о взыскании долга. Пермский краевой суд высказался иначе: Апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским делам Пермского краевого суда 29 мая 2020 года по жалобе ООО «Консалтинг-Сервис» решение Свердловского райсуда от 10 мая 2017 года отменено, дело направлено на новое рассмотрение в тот же Свердловский суд.

Одновременно в ходе этого нового рассмотрения Людмила Лузина 23 декабря 2020 года уточнила свои исковые требования. Поскольку договор займа от 25 апреля 2007 года признан мнимым, то её исковые требования следует рассматривать как «требования о неосновательном обогащении». При этом эти требования она продолжила обосновывать… всё теми же приходными ордерами, признанными судом сфальсифицированными.

Несмотря на это, Свердловский районный суд Перми решением от 12 апреля 2021 года по делу №2-913/2021 вновь удовлетворил исковые требования Людмилы Лузиной и взыскал с ООО «БМ» в её пользу сумму 8 125 182,31 руб. в качестве «неосновательного обогащения».

По словам директора юридической фирмы «Бизнес-Консалтинг» Татьяны Прокопенко, такое решение вынесено «без учёта преюдициальных выводов и существенных для дела фактов, установленных Арбитражным судом Пермского края». «При этом решение вынесено в условиях особо циничного отношения к отправлению правосудия со стороны истца, выражающегося в столь вольной интерпретации и искажении данных фактов», — подчёркивает юрист.

ООО «Консалтинг-Сервис» обжалует данное решение Свердловского райсуда в Пермском краевом суде, требуя отказать Лузиной во взыскании долга с ООО «БМ».

В то же время с принципиально иной жалобой на решение Свердловского суда также обратилось ООО «ПКФ «Семарс».

Дело в том, что 1 ноября 2017 года между Людмилой Лузиной и ООО «ПКФ «Семарс» был заключён договор уступки. По этому договору Лузина передала «Семарсу» свои права требования к ООО «БМ» долга по займу на сумму более 18 млн руб. за 10% от суммы — 1,8 млн руб. Соответственно, кредитором стало ООО «ПКФ «Семарс», которым по состоянию на сегодня на 100% владеет муж директора «БМ» — Сергей Семёнов.

Суть жалобы ООО «ПКФ «Семарс»: взыскать нужно не 8 125 182,31 рублей, а 10 342 327 руб. Эту сумму «Семарс» обосновывает тем, что Свердловский суд якобы неправильно посчитал, сколько денег было возвращено, — по тому самому фиктивному договору.

«Истцом по делу является Людмила Андреевна Лузина. Признанием судом договора займа от 25 апреля 2007 года недействительным ООО «ПКФ «Семарс» из правоотношений по данному спору выбыло. Поэтому, если руководствоваться логикой добросовестного участника гражданского оборота, о мотивах и целях подачи ООО «ПКФ «Семарс» жалобы остаётся только догадываться», — считает Татьяна Прокопенко.

Рассмотрение этой жалобы, как и жалобы ООО «Консалтинг-Сервис», назначено на 16 августа.

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