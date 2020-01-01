Из бассейна «уплывают» деньги Конфликт в ООО «БМ» перешёл в уголовную плоскость, а продажа объекта с торгов всячески затягивается Поделиться Поделиться Твитнуть

Бассейн БМ

Архив ИД «Компаньон»

Свердловский районный суд Перми 9 февраля в очередной раз рассмотрит спор между руководством ООО «БМ» и ООО «Консалтинг-Сервис». Речь идёт об отмене взыскания с ООО «БМ» долга в 18 млн руб., якобы выданных ему взаймы в 2006 году Людмилой Лузиной, которая является матерью директора бассейна Елены Семёновой. Арбитражным судом и проведённой судебной экспертизой было установлено, что никакого займа не было, по факту подлога Свердловским отделом полиции возбуждено уголовное дело. Несмотря на это, попытки вывода средств из «БМ» на основании мнимого долга продолжаются. Но у бассейна есть и реальные долги, из-за которых он должен быть продан с торгов.

Долги фиктивные

Конфликт между соучредителями ООО «БМ» возник ещё в 2009 году. Руководство ООО «Консалтинг-Сервис», владеющего 50% долей бассейна, выражало недовольство по подводу невозможности получить доступ к документам предприятия. По словам собственника ООО «Консалтинг-Сервис» Дмитрия Зарецкого, директор бассейна под разными предлогами препятствовала предоставлению объективной информации о финансовом состоянии «БМ».

В апреле 2017 года Людмила Лузина обратилась в Свердловский районный суд Перми с требованием взыскания с ООО «БМ» долга в 32 млн руб. В обоснование требования она предоставила договор и приходные ордера. Рассматривавший дело судья Виктор Тонких удовлетворил требования Лузиной.

Однако второй соучредитель ООО «БМ» не согласился с этим решением. Поскольку ранее в финансовой отчётности бассейна этот долг не фигурировал, ООО «Консалтинг-Сервис» заподозрило, что заём — это фикция. Представленные Людмилой Лузиной доказательства были направлены на экспертизу, которая подтвердила: документы изготовлены не ранее конца 2017 года. Об этом есть соответствующее решение Арбитражного суда Пермского края. Также в 2017 году Свердловский отдел полиции возбудил по указанному факту уголовное дело. Оно по-прежнему не закрыто, но, как говорят представители ООО «Консалтинг-Сервис», каких-то движений по его расследованию не заметно.

На основании этих доказательств Пермский краевой суд в 2020 году отменил решение Свердловского районного суда и направил дело снова на рассмотрение судьи Виктора Тонких. В конце 2020 года состоялись два заседания, но решения вынесено не было.

Как поясняет директор юридической фирмы «Бизнес-Консалтинг» Татьяна Прокопенко, с целью затянуть рассмотрение дела Лузина прибегла к формальной уловке: она внесла уточнение и вместо взыскания долга по займу теперь просит рассмотреть «неосновательное обогащение» и взыскать с ООО «БМ» порядка 10 млн руб. Суд вопрос принятия «уточнения» отложил и вновь перенёс заседание — на 9 февраля 2021 года.

Юрист добавляет, что в промежутках между указанными переносами заседания, перед самыми новогодними праздниками, судья Виктор Тонких без вызова сторон принял обеспечительные меры. А именно, наложил арест на все здание бассейна и земельный участок примерной стоимостью 146 млн руб., заложенный в пользу иного лица, которое не имеет никакого отношения к данному спору. Одновременно судья запретил судебным приставам и Территориальному управлению Росимущества Пермского края проводить торги по продаже «БМ», которые должны были состояться ориентировочно весной этого года.

Заметим, что ещё в конце 2017 года по тому же делу судом аналогичные обеспечительные меры были отменены со ссылкой на их «несоразмерность и злоупотребление правом» со стороны Людмилы Лузиной и ООО «БМ». Правда, тогда этот вопрос рассматривался другим судьёй. Пойдя же навстречу пожеланиям Лузиной, чей долг судами был дважды признан фиктивным, Свердловский суд принял прямо противоположное решение — на основании одних и тех же законов и обстоятельств.

Долги реальные

Параллельно развивается ситуация с продажей бассейна с торгов. Несколько лет назад один из участников ООО «БМ» Александр Родионов взял на свою фирму ООО «Стилэкс» кредит 60 млн руб. под залог здания бассейна и земельного участка под ним. Впоследствии долг был выкуплен ООО «Пермская финансовая корпорация» (ПФК).

Новый кредитор обратил взыскание на имущество «БМ». На основании решения Пермского краевого суда в марте 2018 года отдел судебных приставов возбудил исполнительное производство по реализации здания бассейна на торгах со стартовой суммой продажи около 146 млн руб. В начале 2019 года торги были объявлены. Однако руководство «БМ» попыталось затянуть торги, неоднократно обращаясь в Ленинский районный суд за отсрочкой. В ходе слушаний директор бассейна Елена Семёнова заявляла, что намерена гасить долг перед ПФК. Эти попытки не увенчались успехом.

В марте 2020 года, на этапе проведения первых торгов по инициативе руководства бассейна на его судьбу как социально значимого объекта обратила внимание администрация Перми. Появилась информация о том, что бассейн намерен приобрести в муниципальную собственность город. Однако впоследствии эта информация не подтвердилась: во всяком случае, в бюджете Перми на ближайшую трёхлетку средства на эти цели не заложены.

Но по инициативе мэрии через судебное разбирательство в Арбитражном суде Пермского края в документы по продаже «БМ» был внесён пункт о том, что новый собственник не имеет права менять целевое назначение объекта.

Впрочем, представители ПФК и так неоднократно и публично заявляли о том, что не намерены этого делать. К тому же этого не позволяют сделать и существующие градостроительные нормы. Здание находится в зоне ЦС-3, которая допускает разрешённое использование исключительно под спортивные объекты.

Учредитель ПФК Игорь Фомин, в свою очередь, утверждал: декларация намерений гасить долг — не более чем очередная уловка в целях затянуть продажу объекта. Бесконечные попытки получить отсрочку он называл типичным «злоупотреблением правом» и «неоправданным затягиванием исполнения решения Пермского краевого суда».

Так или иначе, повторные торги должны были быть назначены после вступления в силу решения Арбитражного суда по иску администрации — ориентировочно к весне 2021 года. Однако принятый судьёй Свердловского райсуда запрет в очередной раз сдвинул на неопределённый срок обретение «социально значимым объектом» нового собственника.

Кем бы ни был этот новый собственник, ему достанется большой фронт работ. Здание бассейна, построенное более 40 лет назад, требует серьёзного ремонта. Оно эксплуатируется в тяжёлых условиях повышенной влажности и перепада температур, и в ходе проверок регулярно возникают вопросы к пожарной безопасности здания, где уже случались возгорания. Есть кадровые проблемы: «БМ» сотрясали скандалы, связанные с давлением на сотрудников.

То есть в «социально значимом объекте» нужно наводить порядок, и чем быстрее, тем лучше. Сейчас вместо вложений в ремонт и развитие спортивного объекта из него «уплывают» деньги: пока шли длительные судебные разбирательства по поводу фиктивного долга перед Людмилой Лузиной, руководство ООО «БМ» успело выплатить со счёта предприятия в её пользу около 5 млн руб.

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