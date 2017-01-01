Огненная вода Спорная ситуация вокруг «БМ» обрастает новыми подробностями

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«Взбунтовались» на этот раз сами сотрудники бассейна. Два тренера написали заявление в прокуратуру о притеснениях со стороны руководства «БМ» в лице директора Елены Семёновой и фактическом «выдавливании» их с работы. Сотрудники бассейна требуют провести прокурорскую проверку в отношении Елены Семёновой и привлечь её к ответственности. Тем временем вокруг самого бассейна продолжают идти судебные баталии, перешедшие в финальную стадию — исполнительное производство и попытки самого ООО «БМ» его избежать.

«Сегодня бассейн напоминает полигон военных действий с усиленной охраной», — говорят его сотрудники

Фото: Евгений Запискин

«Ситуация становится критичной»

11 сентября прокуратура Пермского края приняла к рассмотрению заявление от двух тренеров бассейна «БМ» (документ есть в распоряжении «Нового компаньона»). В нём сотрудницы заявляют о «повсеместном и грубом нарушении прав работников». По их словам, «ситуация становится критичной: работники, как менее защищённая сторона трудовых отношений, уже не могут обеспечить защиту своих интересов самостоятельно», чем и вызвано обращение в прокуратуру.

Вообще-то такие конфликты в бассейне были и раньше. Как рассказывает стоявший у истоков спортивной школы плавания «БМ» бывший её директор и менеджер оздоровительных групп Сергей Канаев, само «воцарение» в начале 2000-х годов нынешней команды бассейна в лице супругов Сергея и Елены Семёновых началось с громких «выяснений отношений вплоть до стрельбы — сначала с отцом Сергея Семёнова, а затем и с сотрудниками, работавшими при нём». «Зачистка» прошла успешно, впоследствии бассейн пополнился хорошими тренерскими кадрами, и казалось, что жизнь спортивно-оздоровительного учреждения началась с чистого листа.

Была образована спортшкола плавания, и много лет тренеры «БМ» делали всё, чтобы она стала лучшей в Пермском крае. Однако появились и «тревожные звонки». Как рассказывает Сергей Канаев, сначала «БМ» вынуждена была покинуть Галина Лядова, не простившая оскорблений со стороны руководства. Вскоре ушёл тренер высшей категории Роберт Исупов, не выдержавший обвинений в «непрофессионализме». Часть талантливых воспитанников ушли вслед за тренером в другой бассейн.

Затем «выдавили» и самого директора спортшколы Сергея Канаева. Формально «по собственному желанию», но фактически в результате конфликта с руководством была вынуждена уйти Людмила Пашенкова, более 13 лет являвшаяся ведущим тренером школы. «Все эти люди, а не только руководство «БМ», создали доброе имя бассейну и его школе плавания», — говорит бывший директор спортшколы.

«Сегодня этим добрым именем руководство оперирует в судах, забывая при этом отметить, что оно создавалось многолетним трудом всего коллектива. Именно доброе имя является той рекламой, которая привлекает в бассейн всё новых детей и их родителей, принося руководству новые прибыли. Умалчивается и тот факт, что ежегодно «БМ» получает от государства на развитие спорта от 1,6 до 2 млн руб. Но сегодня кредит доверия, похоже, исчерпан. Бассейн напоминает полигон военных действий с усиленной охраной», — говорят сотрудники бассейна.

Одна из подписавших заявление в прокуратуру тренеров — Татьяна Карпова. Она проработала в бассейне около шести лет. Татьяна рассказывает о «постоянной практике подписания заявлений об отпусках «без содержания», повсеместных задержках выплаты зарплаты». Руководство бассейна объясняет это «наличием иных долгов и арестом счетов».

«При этом стоимость абонемента постоянно растёт. За последние четыре года она выросла фактически вдвое и сегодня составляет около 4 тыс. руб. в месяц. Абонемент на индивидуальное обучение подорожал примерно на треть. Но зарплата тренеров за тот же период не поднималась ни разу! — возмущается Татьяна Карпова. — Получается, что свои финансовые проблемы руководство бассейна решает в том числе за наш счёт и за счёт посетителей».

Именно несогласие с такой политикой и отказ подписать одно из подобных «добровольных» заявлений и стали причиной нынешнего конфликта между тренерами и руководством «БМ». Сегодня Карпову, как и тренера Ольгу Деменеву, также подписавшую заявление в прокуратуру, просто физически не пускают на территорию бассейна сотрудники охранного предприятия.

В то же время сама Елена Семёнова отрицает наличие каких-либо конфликтов. «Все тренеры работают, как и работали. Никто не уволен», — заявила она в ответ на вопрос «Нового компаньона».

Действительно, формально тренеры пока не уволены. По словам Татьяны Карповой, их заставляют написать заявления «по собственному». Делать это они отказываются, предпочитая обратиться за защитой трудовых прав. Тренеры говорят: «Коллектив бассейна вынужден терпеть подобное обращение под различными угрозами (увольнения, исключения из расписания абонементных групп, что влечёт за собой понижение зарплаты)».

«Сегодня сотрудники «БМ» являются, по сути, заложниками и вынуждены терпеть и принимать такие правила игры, чтобы не оказаться на улице. Понятно, всем надо на что-то жить. Но я терпеть такое больше не намерена», — заявляет Татьяна Карпова.

«Разрешить вопрос по существу»

Что касается долгов, которыми директор «БМ» Елена Семёнова, по словам тренеров, объясняет финансовые проблемы, то это чистая правда. Здание бассейна на сегодня заложено за долги по кредиту, взятому в 2015 году. Ни долг, ни проценты по нему выплачены не были, и право взыскания было выкуплено ООО «Пермская финансовая корпорация» (ПФК). Сумма долга — около 55 млн руб.

Финансовое состояние ООО «БМ» не позволяет погасить задолженность. Как следует из официального баланса предприятия, бассейн в последние годы генерирует ежегодную выручку в размере 33—46 млн руб. и при этом несёт убытки. С целью вернуть средства ПФК обратилась в суд за обращением взыскания на заложенное имущество — здание бассейна общей площадью 5 тыс. кв. м.

Судья Ленинского районного суда Перми Александр Алексеев в своём решении 12 декабря 2017 года признал наличие долга и права на него за ПФК, однако в обращении взыскания на здание бассейна отказал. ПФК оспорила это решение в апелляционной инстанции. Пермский краевой суд в марте 2018 года отменил решение районного суда, и отдел судебных приставов возбудил исполнительное производство по реализации здания бассейна на торгах со стартовой суммой продажи 145 млн руб.

Однако ООО «БМ» в апреле вновь обратилось в Ленинский суд — на этот раз с просьбой об отсрочке исполнения судебного акта. Руководство бассейна в своём заявлении уверяло, что способно погасить долг в течение двух лет. В качестве аргументов приводилась и «социальная значимость» объекта: якобы после реализации здания все социальные программы будут свёрнуты. Также заявитель утверждал, что «залогодержатель планирует снос бассейна и строительство на его месте жилья».

Заявление «БМ» вновь рассматривал судья Алексеев. Несмотря на позицию Пермского краевого суда, он опять пошёл навстречу ООО «БМ», предоставив своим решением от 25 апреля отсрочку исполнения судебного акта (продажа здания на торгах) до марта 2019 года.

Апелляционная инстанция Пермского краевого суда вторично отменила решение районного суда. Краевая инстанция указывает, что обязательство погасить долг ничем не подтверждено: ООО «БМ» убыточно, имеет много долгов. «Получаемой должником выручки явно недостаточно для погашения задолженности», — говорится в решении суда. «Обременяя объект недвижимости залогом, ООО «БМ» не могло не знать о возможности его дальнейшего отчуждения», — указывает суд. Краевой суд также подчёркивает, что нет никаких оснований говорить о том, что после смены собственника здания будут закрыты все социальные программы. Выводы же о том, что на месте бассейна появится жильё, апелляционная инстанция называет лишь ничем не обоснованным предположением.

Тем не менее директор «БМ» Елена Семёнова 30 августа вновь подаёт заявление об отсрочке, и вновь в Ленинский районный суд. Дело 19 сентября будет рассматривать тот же судья Александр Алексеев.

Добавим, что долг перед ПФК — далеко не единственное «утяжеление» и без того безрадостного баланса ООО «БМ». Общество имеет установленные судебными решениями долги перед ПКФ «Семарс» в размере около 9 млн руб. и около 18 млн руб. — задолженность перед гражданкой Людмилой Лузиной. Фактически это долги «внутри семьи», поскольку «Семарс» на 59,4% принадлежит Елене Семёновой, её муж Сергей Семёнов владеет 9,1% и является директором предприятия. Ещё 31,5% зарегистрированы на имя Руслана Семёнова. Что же касается Людмилы Лузиной, то это не кто иной, как родная мать Елены Семёновой.

Тем не менее юридически эти долги на балансе ООО «БМ» существуют. К тому же, как сказано в решении краевого суда, есть «задолженность перед уполномоченным органом» в размере 5 млн руб. Таким образом, совокупная долговая нагрузка бассейна приближается к 90 млн руб.

Руководитель ООО «ПФК» Игорь Фомин называет бесконечные попытки получить отсрочку типичным «злоупотреблением правом» и «неоправданным затягиванием исполнения судебного решения». Он подчёркивает: стремление создать для ООО «БМ» «тепличные условия» нарушает его права как залогодержателя, вложившего серьёзные средства в погашение кредиторской задолженности бассейна.

Что же касается заявлений о том, что после появления у здания нового собственника закроются все социальные направления работы бассейна, а то и вовсе он будет снесён ради строительства жилья, Игорь Фомин называет их «полной чушью и абсурдом».

«Мы не имеем ни желания, ни возможности менять целевое назначение здания и участка, на котором он расположен, и заявляли об этом неоднократно как в СМИ, так и в краевом правительстве. Здание находится в зоне ЦС-3, которая допускает разрешённое использование исключительно под спортивные объекты. Более того, нет никаких намерений менять направление деятельности «БМ»: бассейнов в Перми не хватает, учреждение пользуется большим спросом. Достаточно провести его модернизацию, наладить нормальное управление и финансовую дисциплину, и бассейн будет работать с прибылью, а его сотрудники — получать достойную зарплату. Попытки распускать слухи о том, что «бассейн снесут, секции закроют», — чистой воды спекуляции. Это самое настоящее давление на суд и общественное мнение», — говорит Игорь Фомин.

Напомним, о необходимости сохранить «БМ» как спортивный объект при любом исходе судебного спора не раз заявляли и краевые власти.

Руководитель ПФК добавляет, что, по его убеждению, совпадающему с мнением краевого суда, нет абсолютно никакой реальной возможности для ООО «БМ» погасить долги. Он видит лишь два возможных выхода из ситуации в рамках действующего закона. Первый — здание приобретёт на торгах некий покупатель и рассчитается с кредиторами, в том числе с ПФК. «Тогда на этом моё участие в жизни «БМ» закончится», — говорит Игорь Фомин.

Второй путь — обретение контроля над зданием и, как следствие, дальнейшее развитие «БМ». «Мы готовы и к такому варианту. Более того, у нас уже существует бизнес-план и проект модернизации бассейна с учётом самых современных требований к таким сооружениям. И, естественно, с сохранением здесь школы плавания и всех социальных программ», — заявляет топ-менеджер.

В то же время существует и вероятность дальнейших отсрочек и их планомерного обжалования. Но это, считает Игорь Фомин, всего лишь продление агонии, в которой «БМ» находится уже много лет. Ситуация с «выдавливаемыми» из бассейна тренерами — только ещё одно тому подтверждение.

«Даже сами сотрудники бассейна говорят: так жить больше нельзя, надо прекращать эти безобразия. Есть на этот счёт и позиция краевого суда. Просто удивительно, что кто-то в этой ситуации может не понимать очевидного: либо у бассейна появятся вменяемый инвестор и управленческая команда, либо он будет «догнивать» окончательно», — заключает представитель залогодержателя.