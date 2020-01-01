Борис Михайлов журналист Из бассейна «БМ» продолжают «уплывать» средства в пользу семьи директора Что входит в явный контраст с просьбой к руководству края и города помочь в решении финансовых проблем Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», выручка от продаж посещений бассейна «БМ» с некоторых пор оформляется на ИП Семёнова Н.С.

У директора бассейна Елены Семёновой и её мужа Сергея есть сын Никита Сергеевич Семёнов. Таким образом, как видно из представленного чека, посетители платят не в пользу ООО «БМ», а непосредственно члену семьи директора.

Напомним, в конце июня директор «БМ» Елена Семёнова опубликовала открытое письмо в адрес губернатора Дмитрия Махонина и мэра Перми Алексея Дёмкина. Она обратилась с просьбой «рассмотреть возможность в организации и финансировании дополнительных спортивно-массовых услуг» и «вернуться к обсуждению вопроса о выкупе бассейна «БМ» в казну».

В письме говорится также, что, по итогам 2020 года, бассейн сработал без убытка и даже получил небольшую прибыль в размере 3,5 млн руб., которой, тем не менее, недостаточно для погашения долга перед ООО «Пермская финансовая корпорация» в размере более 60 млн руб.

Притом что у ООО «БМ» есть существенная задолженность, переход средств из общества членам семьи директора носит систематический характер.

Так, между ООО «БМ» и гражданкой Людмилой Лузиной, которая является матерью Елены Семёновой, был подписан договор займа, датированный 25 апреля 2007 года. Якобы Лузина обязалась передать в ООО «БМ» заём в размере 15 млн руб. Затем в 2008 и в 2016 годах между ООО «БМ» в лице Семёновой и её мамой Лузиной были подписаны дополнительные соглашения, которыми были установлены проценты за пользование денежными средствами и обновлены сроки течения исковой давности. Эти сделки на протяжении длительного времени со стороны Елены Семёновой скрывались, в документах бухгалтерского учёта не отражались, второму участнику ООО «БМ» — фирме «Консалтинг-Сервис» — о них также не сообщалось.

Впоследствии ООО «Консалтинг-Сервис», считая сделки между ООО «БМ» и Людмилой Лузной незаконными, признало в Арбитражном суде Пермского края договор займа от 25 апреля 2007 года и последующие сделки недействительными. По результатам двух судебных экспертиз были установлены факты фальсификации платёжных документов о передаче денежных средств от Людмилы Лузиной в ООО «БМ».

Судами апелляционной и кассационной инстанций решение Арбитражного суда Пермского края оставлено в силе.

В то же время по заведомо ничтожному договору займа ООО «БМ» успело перечислить Людмиле Лузиной более 4,5 млн руб. Решением Арбитражного суда Пермского края от 17 декабря 2020 года с Елены Семёновой в пользу ООО «БМ» эти убытки были взысканы. Судебный акт вступил в законную силу, и сегодня Елена Семёнова должна возвратить на счёт ООО «БМ» причинённые ею финансовые убытки в размере 4 679 443,79 руб.

Предположительно, это обстоятельство и объясняет создание новой «схемы» по сбору выручки на ИП Семёнова Н. С. Но эти действия, как и выплаты по фиктивным договорам займа, входят в явный контраст с просьбой к руководству края и города помочь в решении финансовых проблем. Ведь если деньги от эксплуатации бассейна уходят иным лицам — деньги будут у этих лиц, а у бассейна — убытки.

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