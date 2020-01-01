Руководство «БМ» обратилось с открытым письмом к руководству Перми и региона Гендиректор бассейна просит рассмотреть возможность выкупа объекта в муниципальную собственность Поделиться Поделиться Твитнуть

Евгений Запискин

На странице бассейна «БМ» опубликовано открытое письмо, где генеральный директор ООО «БМ» Елена Семёнова обращается к главе региона Дмитрию Махонину и мэру Перми Алексею Дёмкину с просьбой «рассмотреть возможность в организации и финансировании дополнительных спортивно-массовых услуг» и «вернуться к обсуждению вопроса о выкупе бассейна «БМ» в казну.

В письме сказано, что по итогам 2020 года бассейн сработал без убытка и даже получил небольшую прибыль в размере 3,5 млн руб., которой, тем не менее, недостаточно для погашения долга перед ООО «Пермская финансовая корпорация».

Напомним, 11 июня на площадке РТС-тендер была размещена информация о продаже нежилого помещения трёхэтажного кирпичного плавательного бассейна, принадлежащего ООО «БМ». Начальная стоимость — 145,9 млн руб.

Сообщалось, что спортивно-оздоровительный центр общей площадью 5042,7 кв. м продаётся в рамках реализации арестованного имущества. Несколько лет назад один из участников ООО «БМ» Александр Родионов взял на свою фирму ООО «Стилэкс» кредит 60 млн руб. под залог здания бассейна и земельного участка под ним. Впоследствии долг был выкуплен ПФК.

В начале 2019 года залогодержатель уже выставлял здание бассейна на торги. Однако руководство «БМ» попыталось затянуть торги, неоднократно обращаясь в Ленинский районный суд за отсрочкой.

На странице бассейна говорится о том, что «руководство спорткомплекса «БМ» прилагает усилия для разрешения ситуаций в правовой плоскости. Решение о проведении торгов в отношении залогового имущества ООО «БМ» приостановлено. 6 июля в Свердловском районном суде будет принято решение о том, насколько правомочно были объявлены торги».

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