В Перми на продажу выставлен бассейн «БМ» Начальная цена — 145,9 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Здание бассейна БМ

Евгений Запискин

На площадке РТС-тендер размещена информация о продаже нежилого помещения трёхэтажного кирпичного плавательного бассейна, принадлежащего ООО «БМ». Начальная стоимость — 145,9 млн руб.

Спортивно-оздоровительный центр общей площадью 5042,7 кв. м продаётся в рамках реализации арестованного имущества. Залогодержатель — ООО «Пермская финансовая корпорация» (ПФК).

Подать заявку можно до 18:00 (мск) 21 июня 2021 года.

Напомним, несколько лет назад один из участников ООО «БМ» Александр Родионов взял на свою фирму ООО «Стилэкс» кредит 60 млн руб. под залог здания бассейна и земельного участка под ним. Впоследствии долг был выкуплен ПФК. В начале 2019 года залогодержатель уже выставлял здание бассейна на торги. Однако руководство «БМ» попыталось затянуть торги, неоднократно обращаясь в Ленинский районный суд за отсрочкой.

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