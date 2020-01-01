Анна Брюханова Минздрав: возобновят ли работу мобильные прививочные пункты, зависит от поставок вакцины И от решения руководства поликлиник Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Мобильные пункты вакцинации от коронавирусной инфекции продолжат работу в Перми после поступления новых партий вакцины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«С 23 июля в край поступило около 40 тыс. комплектов вакцины, из них 28 200 доставлено сегодня. Есть вероятность, что в скором времени мобильные пункты вакцинации возобновят работу», — пояснили в ведомстве.

В минздраве края рассказали, что каждый мобильный пункт закреплён за конкретным медицинским учреждением. Так, например, за передвижной прививочный кабинет у цирка отвечает ГП №7 (ул. Крупской, 57а).

Как правило, районная поликлиника сама решает, сколько вакцины выделить на мобильный пункт, и, «исходя из потребностей граждан», отправляет на место медицинскую бригаду с некоторым количеством препарата. Конкретного регламента нет, пояснили в министерстве.

Напомним, что в последний раз мобильные пункты вакцинации в Перми работали полноценно 16 июля. До 20 июля вакцинация вторым компонентом осуществлялась в парке Горького.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.