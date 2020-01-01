Анна Брюханова В Перми приостановлена работа мобильных пунктов вакцинации Привиться вторым компонентом можно только в парке Горького Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Работа мобильных пунктов вакцинации в Перми временно остановлена. Как сообщили в пресс-службе краевого минздрава, это может быть связано с нехваткой вакцины.

На данный момент мобильный прививочный пункт продолжает работать в парке Горького, но там ставят только второй компонент «Спутник V». В сообществе парка во «ВКонтакте» появилась информация, что вакцинация первым компонентом возобновится, когда поступит новая партия препаратов.

Напомним, 20 июля минздрав сообщил, что в Пермский край доставлено 17 тыс. комплектов вакцины «Спутник V» («ГамКовидВак»). По данным ведомства, процесс иммунизации в Прикамье завершили 302 тыс. жителей.

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