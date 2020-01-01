Анна Брюханова В Прикамье доставлено 28,2 тыс. комплектов вакцины «Спутник V» Новая партия вакцины от коронавируса поступила в краевые медучреждения Поделиться Поделиться Твитнуть

Вакцина от коронавируса

Константин Долгановский

В Пермский край поставили 28 200 комплектов двухкомпонентного препарата «ГамКовидВак» («Спутник V»). Вакцина распределена между поликлиниками и медорганизациями региона. Об этом сообщает пресс-служба краевого минздрава.

По данным ведомства, всего с начала массовой вакцинации на территорию края поступило более полумиллиона комплектов вакцин: 4730 — «КовиВак», 42,4 тыс. — «ЭпиВакКорона», и 496,5 тыс. — «Спутник V».

По состоянию на 26 июля первый этап вакцинации прошли 478,8 тыс. жителей региона, из них более 70% уже завершили курс иммунизации.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.