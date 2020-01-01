Елена Синица Прикамье занимает 19-е место среди регионов страны по вводу жилья за июнь 2021 года Сейчас в крае строится 160 домов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Среди 85 регионов страны Пермский край занимает 19-е место по показателю ввода жилья в июне 2021 года. Об этом сообщается в аналитическом обзоре ООО «Институт развития строительной отрасли».

По динамике абсолютного прироста ввода жилья к июню 2020 года регион занимает 17-е место. А по относительному приросту — 32-ю строчку.





Сообщается, что за июнь 2021 года в крае введено 110,6 тыс. кв. м жилья. Это на 29,6 тыс. кв. м больше, чем в июне 2020 года.





За январь — июнь 2021 года по показателю ввода жилья край также занимает 19-е место. По динамике абсолютного прироста ввода жилья за указанный период регион занял 33‑е место, а по динамике относительного прироста — 54‑е место.





Согласно данным обзора, сейчас в крае строится 156 многоквартирных домов и четыре блокированных (тип малоэтажной жилой застройки, при котором расположенные в ряд однотипные жилые дома не выше трёх этажей блокируются друг с другом боковыми стенами).





При этом 132 дома строятся в Перми, 15 — в Березниках, шесть — во Фролах, пять — в Кондратово. Ещё по одному дому строится в Чайковском и Соликамске.





До конца 2021 года застройщики планируют ввести в эксплуатацию 395 289 кв. м жилья.





Наибольшая доля жилищного строительства приходится на дома высотой 25 этажей и выше. Она составляет 30,5% от всей площади строящегося жилья.





По данным на июль 2021 года, строительство жилья в Пермском крае осуществляют 48 застройщиков.





В ТОП-5 застройщиков входят ПЗСП, СПК, ГК ПМД, ГРПК, ГСК « Мегаполис » .





Напомним , ранее сообщалось, с января по июнь 2021 года строительные организации Прикамья сдали в эксплуатацию 7003 квартиры. Их общая площадь составила почти 500 тыс. кв. м.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.