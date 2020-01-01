Анна Брюханова За первое полугодие в Пермском крае введено в эксплуатацию 500 тыс. кв. м жилья Это на 17% больше, чем за тот же период в 2020 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В период с января по июнь 2021 года строительные организации Прикамья сдали в эксплуатацию 7003 квартиры. Их общая площадь составила почти 500 тыс. кв. м, что на 17% больше к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.

За счёт привлечённых средств и средств индивидуальных застройщиков за полгода в Пермском крае введено в действие 230,7 тыс. кв. м жилой площади, что говорит о снижении показателя на 1% в сравнении с первым полугодием 2020 года.

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