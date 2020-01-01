Андрей Стрельцов «Амкар» взял три очка в Омске Это вторая подряд победа пермской команды в турнире Поделиться Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

ФК «Амкар-Пермь» обыграл в Омске местный «Иртыш» во втором туре первенства второго дивизиона ФНЛ. Первая победа была добыта в Барнауле над «Динамо» три дня назад.

На этот раз игра вновь получилась упорной. «Амкар» первым добился успеха. На 13-й минуте отличился капитан команды Евгений Тюкалов. Больше голов в впервой половине забито не было. 1:0.

После перерыва хозяева сумели отыграться. Счёт 1:1 оставался на табло до 76-й минуты, когда Евгений Чабанов вывел пермскую команду вперёд, — 2:1. После этого подопечные Рустема Хузина спокойно довели матч до победы.

Следующую игру «Амкар» проведёт на домашнем стадионе 1 августа с ФК «Тюмень».





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