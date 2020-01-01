Андрей Стрельцов «Амкар-Пермь» одержал первую победу в официальных матчах Успех пришёл в Барнауле Поделиться Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

«Амкар-Пермь» сыграл свой первый матч в группе «4» второго дивизиона ФНЛ. В Барнауле пермская команда обыграла местное «Динамо» со счётом 1:0.

Уже на 17-й минуте гости открыл счёт. Точный удар из-за пределов штрафной площади удался полузащитнику пермяков Михаилу Горелишвили.

После перерыва характер игры не изменился. Матч в целом проходил под диктовку «Амкара», и подопечные Рустема Хузина уверенно довели его победы.

Это первая победа в официальных турнирах для «Амкара» в его новейшей истории.

23 июля пермский клуб вновь выступит на выезде, на этот раз в Омске, против местного «Иртыша».





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