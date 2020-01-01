Анна Брюханова ФКУ Упрдор «Прикамье» ведёт восстановительные работы на Красавинском мосту Один из откосов сооружения размыло ливнем 22 июля Поделиться Поделиться Твитнуть

размыло Красавинский мост / фото: ФКУ Упрдор "Прикамье"

Специалисты ФКУ Упрдор «Прикамье» ведут восстановительные работы на участке Красавинского моста, пострадавшего после сильного ливня 22 июля. В результате дождя осыпался один из откосов сооружения.

Было повреждено 5 м металлического барьерного ограждения, 10 м бордюрного камня, около 10 кв. м асфальтобетонного покрытия, уточнили в ведомстве.

ФКУ Упрдор «Прикамье», отвечающее за дорогу, направило на место аварии своих специалистов и представителей подрядных организаций. Они огородили территорию и приступили к ликвидации последствий. В настоящее время на участке обрушения работает бригада дорожных строителей и семь единиц спецтехники.

«Ведутся работы по устранению размыва, проводится послойная отсыпка откосной части насыпи, — пояснили в ФКУ Упрдор «Прикамье». — До конца текущей недели последствия ЧП будут полностью устранены, восстановлено барьерное ограждение и асфальтобетонное покрытие».

Пока же место в районе обрушения грунта огорожено, здесь выставлены предупреждающие знаки для обеспечения безопасности дорожного движения.

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