Анна Брюханова
ФКУ Упрдор «Прикамье» ведёт восстановительные работы на Красавинском мосту
Один из откосов сооружения размыло ливнем 22 июля
Специалисты ФКУ Упрдор «Прикамье» ведут восстановительные работы на участке Красавинского моста, пострадавшего после сильного ливня 22 июля. В результате дождя осыпался один из откосов сооружения.
Было повреждено 5 м металлического барьерного ограждения, 10 м бордюрного камня, около 10 кв. м асфальтобетонного покрытия, уточнили в ведомстве.
ФКУ Упрдор «Прикамье», отвечающее за дорогу, направило на место аварии своих специалистов и представителей подрядных организаций. Они огородили территорию и приступили к ликвидации последствий. В настоящее время на участке обрушения работает бригада дорожных строителей и семь единиц спецтехники.
«Ведутся работы по устранению размыва, проводится послойная отсыпка откосной части насыпи, — пояснили в ФКУ Упрдор «Прикамье». — До конца текущей недели последствия ЧП будут полностью устранены, восстановлено барьерное ограждение и асфальтобетонное покрытие».
Пока же место в районе обрушения грунта огорожено, здесь выставлены предупреждающие знаки для обеспечения безопасности дорожного движения.
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