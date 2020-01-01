Олеся Максименко В Перми затопило новую детскую поликлинику Здание было сдано в эксплуатацию в январе 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

После сильного дождя, прошедшего в краевой столице 22 июля, в детской поликлинике частично разрушился потолок и оттуда хлынула вода, передаёт «Рифей-Пермь» со ссылкой на сообщения пермяков в социальных сетях.

По словам очевидцев, речь идёт о новой детской поликлинике на ул. Лодыгина, 47а, которая была введена в эксплуатацию в январе 2021 года. В администрации поликлиники телеканалу сообщили, что приём в медучреждении не ведётся по техническим причинам.

В Перми после очередного ливня под водой оказались улицы Ленина и Борчанинова в районе Театра-Театра, также вода просочилась в торговый центр «Моби Дик» на улице Екатерининской.

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