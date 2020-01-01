Краевой избирком ищет подрядчика на оказание услуг видеофиксации на выборах в сентябре Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Избирательная комиссия Пермского края ищет подрядчика на оказание услуг видеофиксации перемещения бюллетеней из ящиков для голосования в сейф-пакеты, а также условий их хранения в помещениях участковых комиссий. Начальная цена — 14,4 млн руб. Заявки на участие принимаются до 12:00 29 июля 2021 года.

В техническом задании сказано, что подрядная организация обеспечит видеофиксацию порядка перемещения бюллетеней в 887 участках избирательной комиссии. Монтаж системы видеорегистрации закончат до 15 сентября, а к 8:00 следующего дня проведут её комплексное тестирование. В требованиях к оборудованию сказано, что камера должна иметь разрешение 1920x1080 пикселей (FullHD) и записывать также звуковой ряд. Подрядчик обязуется предоставить специалистам избирательной комиссии архив видеозаписей в течение трёх месяцев с даты опубликования официальных результатов голосования.

Срок оказания услуг — с момента заключения контракта до 5 октября 2021 года.

Ранее «Новый компаньон» писал, что записи будут транслироваться в ситуационные центры общественного наблюдения и посмотреть их сможет любой желающий. Доступ к трансляции также будет у штабов зарегистрированных партий и кандидатов. Выборы пройдут с 16 по 19 сентября.

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