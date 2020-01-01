Все избирательные участки в Прикамье будут оснащены системой видеонаблюдения Изображения с УИК будут транслироваться онлайн Поделиться Поделиться Твитнуть

Краевой избирком принял решение оснастить 887 помещений для голосования средствами видеофиксации, сообщает пресс-служба избирательной комиссии. Учитывая, что ещё на 871 УИК (на которых голосуют порядка 80% избирателей региона) и 53 ТИК в Пермском крае систему видеонаблюдения установит ЦИК, то средствами видеофиксации будут оснащены все избирательные участки региона.

«Видеонаблюдение будет осуществляться с 7 утра 17 сентября и до подписания протокола об итогах голосования на каждом УИК и ТИК, — говорится в сообщении. — При этом изображения с 887 участковых комиссий и 53 ТИК помимо записи будут транслироваться online в ситуационные центры общественного наблюдения, в которых может находиться любой заинтересованный человек. Доступ к трансляции также будет у штабов зарегистрированных партий и кандидатов».

В комплекс видеофиксации будет входить одна или две камеры. Это зависит от того, попадают ли в обзор одновременно места выдачи бюллетеней, ящики для голосования, а также сейф для хранения сейф-пакетов с бюллетенями. Если нет, то установят две камеры.

По словам председателя избирательной комиссии Пермского края Игоря Вагина, «впервые в Пермском крае все избирательные участки на выборах будут оснащены системами видеонаблюдения, и это позволит провести голосование предельно прозрачно».

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