Коронавирус выявлен у 692 вакцинированных жителей Пермского края Это 0,1% от всех привившихся Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

После вакцинации от COVID-19 в Пермском крае заболели коронавирусом 692 человека. Об этом на брифинге 22 июля сообщил главный государственный санитарный врач по Пермскому краю Виталий Костарев.

Это 0,1% от 453,1 тыс. привившихся в регионе. При этом 290 человек заболели после первой прививки, 402 — после второго этапа вакцинации.

Как отметил Виталий Костарев, у всех заразившихся после прививки пациентов болезнь протекала легко, не выявлено ни одного случая осложнения заболевания.

Напомним, на брифинге глава минздрава сообщила, что Пермский край подошёл к пику заболеваемости коронавирусом, половина коечного фонда в регионе сейчас отдана для лечения больных с COVID-19.

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