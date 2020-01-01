Анна Брюханова На публичные слушания по общежитию РЖД пустят только людей с отрицательным ПЦР-тестом И не более 30 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Новая площадка для общежития РЖД

Константин Долгановский

Сегодня в здании администрации Дзержинского района Перми в 18 часов начнутся публичные слушания по строительству нового общежития РЖД в районе Дворца культуры железнодорожников.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, посетить мероприятие смогут не более 30 человек, и только те, у кого на руках будет «свежий» отрицательный ПЦР-тест либо справка о вакцинации. Публичные слушания относятся к разряду массовых мероприятий, посещение которых «антикоронавирусным» указом главы региона было существенно ограничено на прошлой неделе.

Принять участие в слушаниях собирается Елена Плешкова, член Пермской зелёной коалиции и руководитель фонда «Обвинская роза». Специально перед этим событием активистка сдала ПЦР-тест.

«На слушаниях обсудят вопрос сохранения буферной зоны ООПТ «Черняевский лес». В частности, его второго квартала, который уже подвергается серьёзной антропогенной нагрузке. Учитывая, что вокруг и так идёт активная застройка, риски для квартала увеличиваются в разы», — считает Плешакова.

Земельный участок под десятиэтажное общежитие РЖД расположен между зданием ДКЖ (ул. Локомотивная, 1) и жилым домом на ул. Боровой, 30. В департаменте градостроительства пояснили, что на публичных слушаниях речь пойдёт об установлении подзоны Ц-4 (в десять этажей) территориальной зоны центра обслуживания рекреационных территорий (Ц-4). С материалами проекта можно ознакомиться по 20 июля 2021 года в администрации Дзержинского района, а также на сайте мэрии.

Напомним, что планируемое размещение общежития на смежном участке за ДКЖ вызвало протесты общественности и местных жителей. В январе 2021 года, несмотря на это, депутаты Пермской городской думы поддержали решение о введении соответствующей подзоны. Однако в ситуацию вмешался губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, и было найдено альтернативное место под строительство общежития.









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