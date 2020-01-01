Завершено расследование второго уголовного дела экс-министра правительства Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

Андрей Ковтун

Константин Долгановский

В прокуратуру Пермского края поступило обвинительное заключение по второму уголовному делу в отношении бывшего министра тербезопасности Пермского края Андрея Ковтуна.

По информации Properm.ru, действия экс-чиновника фактически повторяют те, по которым Андрей Ковтун уже был осуждён в августе 2020 года.

По версии следствия, в ноябре 2017 года по просьбе Ковтуна на работу в отряд противопожарной службы Пермского края №23 в качестве замначальника с окладом 26 тыс. руб. фиктивно был принят егерь Вячеслав Верещагин. Ущерб бюджету оценен в 592 тыс. руб.

Напомним, 10 августа 2020 года решением Кировского райсуда бывший министр территориальной безопасности Андрей Ковтун был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения в группе лиц по предварительному сговору) и приговорён к трём годам и восьми месяцам условно. Кроме того, ему назначили штраф в 50 тыс. руб., а также лишили воинского звания генерал-майора.

Тогда Ковтуна осудили за эпизод с фиктивным трудоустройством в 7-й отряд противопожарной службы по Пермскому краю Владимира Чудинова в 2013 году. Ущерб бюджету был оценён в 790 тыс. руб.





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