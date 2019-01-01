Михаил Суслов Экс-министра территориальной безопасности приговорили к условному сроку Суд признал Андрея Ковтуна виновным в мошенничестве с использованием служебного положения Поделиться Поделиться Твитнуть

Андрей Ковтун

Михаил Суслов

В понедельник, 10 августа, в Кировском районном суде состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении бывшего министра территориальной безопасности Андрея Ковтуна.

Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения в группе лиц по предварительному сговору), и назначил наказание в виде условного лишения свободы на срок три года и восемь месяцев и испытательным сроком на четыре года и пять месяцев.

Кроме того, ему назначили штраф в 50 тыс. руб., а также лишили воинского звания генерал-майора.

Напомним, в марте 2013 года Андрей Ковтун, который в то время занимал должность замначальника Приволжского МЧС, и начальник ФГКУ «7-й отряд Федеральной противопожарной службы по Пермскому краю» Иван Кожевников фиктивно трудоустроили в отряд своего знакомого Владимира Чудинова. Фактически он не работал, а официально был устроен егерем в охотхозяйстве, соучредителем которого был Кожевников.

Ему выплачивались зарплата и иные выплаты (вплоть до отпускных) на общую сумму 790 тыс. руб. В декабре 2017 года Кожевников сказал Ковтуну, что больше содержать Чудинова не может.

Экс-министр согласился, и Чудинова уволили. Уголовное дело было возбуждено в декабре прошлого года. Андрей Ковтун частично признал вину. Гособвинение просило приговорить его к четырём годам колонии общего режима, штрафу в 70 тыс. руб., а также лишить его воинского звания генерал-майора.

Владимира Чудинова суд признал виновным в пособничестве и приговорил к штрафу в 60 тыс. руб.

Владимир Чудинов

Михаил Суслов

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