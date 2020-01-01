В Пермском крае железнодорожники открыли таможенный склад Он разместился на станции Блочная Поделиться Поделиться Твитнуть

Грузовой двор на станции Блочная (Пермь)

Пресс-служба губернатора Пермского края

Свердловская железная дорога открыла таможенный склад временного хранения. Он разместился на базе грузового терминала станции Блочная в Пермском крае, сообщили в пресс-службе РЖД.

Склад позволит юридическим и физическим лицам предъявлять импортируемые и экспортируемые товары к таможенному досмотру непосредственно на железнодорожной инфраструктуре общего пользования.

Напомним, грузовой двор на станции Блочная - один из крупнейших терминалов на СвЖД, его площадь более 37 га. Он имеет развитую инфраструктуру и необходимую технику для работы с любыми видами железнодорожного подвижного состава и автотранспортом. Терминал способен ежегодно обрабатывать до 1,5 млн т грузов.

Для увеличения пропускной способности грузового двора планируется строительство сквозного пути с примыканием к перегону Пермь-Сортировочная — Блочная.

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