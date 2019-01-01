Станция Блочная в Перми может принимать до 1,5 млн тонн грузов в год Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Состоялась рабочая встреча главы Пермского края Дмитрия Махонина с начальником СвЖД Иваном​ Колесниковым, в ходе которой был представлен проект развития​ универсального терминала​ на станции Блочная, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Универсальный терминал​ на станции Блочная размещён на площади 37,5 га. Это один из​ десяти крупнейших грузовых дворов на​ Свердловской магистрали. Основная специализация грузового двора — переработка тяжеловесных, инертных, тарно-штучных грузов, а также автотехники.​ За последние три года вложения в обновление основных фондов составили 40 млн рублей.

Для увеличения складских площадей для хранения тарно-штучных грузов в этом году на станции планируется​ смонтировать​ быстровозводимый склад площадью 2800​ кв.​ м, а также создать тяжеловесную площадку.

В перспективе для увеличения пропускной способности грузового двора планируется строительство сквозного пути с примыканием к перегону Пермь-Сортировочная — Блочная, а​ также обустройство площадки для переработки танк-контейнеров и для работы с тяжеловесными грузами.

По словам начальника Свердловской дирекции по управлению терминально-складским комплексом Вадима Степченко, терминал востребован у малого и среднего бизнеса региона. Невзирая на пандемию в первом полугодии доходы от деятельности теминала выросли на 31%. Среди клиентов порядка 300 субъектов МСП.

Вадим Степченко, начальник Свердловской дирекции по управлению терминально-складским комплексом СвЖД:

— Сейчас с учетом внутренних резервов мы можем принимать здесь до 1,5 млн тонн грузов в год. Это выгодное месторасположение, мы планируем и дальше развивать площадку. В планах в течение двух лет увеличить производственную мощность по вагонной отгрузке на 25%. Реализация проекта модернизации позволит увеличить объем прочих товарно-экономических отношений в 2 раза.









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