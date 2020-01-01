Суд оставил в силе решение избиркома о снятии Сергея Ухова с выборов в думу Перми Экс-координатор пермского штаба Навального готовится подавать апелляцию Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Ухов. Фото: скрин-шот с youtube.com

Дзержинский районный суд в четверг, 15 июля, оставил в силе решение ТИК Дзержинского района Перми об аннулировании выдвижения Сергея Ухова на выборы в Пермскую городскую думу. Об этом бывший координатор регионального штаба Навального сообщил в своём telegram-канале.

Избирком принял решение аннулировать выдвижение кандидата на основании проверки Минюста РФ. Ведомство выявило ограничения, предусмотренные п. 3.6 ст. 4 Федерального закона №67. Согласно этому пункту лицам, причастным к деятельности экстремистской или террористической организации, запрещается на срок до пяти лет участвовать в любых выборах. А Сергей Ухов был руководителем пермского штаба Алексея Навального. Сеть этих штабов по стране признана в России экстремистской организацией.

Сергей Ухов считает аннулирование выдвижения незаконным, так как решение Мосгорсуда о признании экстремистскими региональных штабов оппозиционера Навального ещё не вступило в силу.

Сергей Ухов сообщил, что готовится подавать апелляцию на решение Дзержинского районного суда.

16 июля суд рассмотрит требования Ухова о признании незаконным результатов проверки Минюста РФ.

Напомним, активист собирался участвовать в выборах в гордуму по округу №1 как кандидат-самовыдвиженец.

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